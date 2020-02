V UKC Ljubljana zapolnjeni intenzivni oddelki, zaradi gripe umrlo devet bolnikov

Ljubljana, 12. februarja - V UKC Ljubljana so doslej v letošnji sezoni hospitalizirali 450 bolnikov, pri katerih so ugotovili gripo, in 300 bolnikov z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Oddelki za intenzivno terapijo so polni. Pri njih je umrlo devet bolnikov z gripo in pet z RSV. Smrti so samo med odraslimi, nekateri otroci so imeli zelo hude zaplete.