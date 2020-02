Ekonomsko ogledalo: Izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu

Ljubljana, 12. februarja - Konec lanskega leta so se v slovenskem gospodarstvu nadaljevala umirjena gibanja, razpoloženje pa se je začelo izboljševati. Pričakovanja podjetij glede obsega proizvodnje in naročil so se zvišala, medtem ko se brezposelnost še naprej umirjeno znižuje, zasebna potrošnja pa raste, ugotavlja Umar v publikaciji Ekonomsko ogledalo.