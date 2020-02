OZS: Številni požari in onesnažen zrak posledica neustrezne dimnikarske zakonodaje

Ljubljana, 12. februarja - Onesnažen zrak in številni dimniški požari so po mnenju sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji (OZS) med drugim posledica neustrezne dimnikarske zakonodaje. Država je v tržni ureditvi cene storitev omejila, nadzor dimnikarjev in dimnikarskih družb pa v celoti opustila, so prepričani.