Evropski poslanci poudarili pomen enakih konkurenčnih pogojev v odnosih med EU in Otokom

Strasbourg, 12. februarja - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo o pogajanjih o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu. Zahtevajo zagotovila za enake konkurenčne pogoje, ki so po njihovem mnenju ključni za pošteno konkurenco, so navedli v Evropskem parlamentu. Zavzeli so se tudi za ohranitev celovitosti enotnega trga in carinske unije.