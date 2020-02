BBC bo snemal dokumentarno serijo o Greti Thunberg

London, 13. februarja - V Studiih BBC so napovedali, da bodo ustvarili dokumentarno serijo o mladi okoljski aktivistki Greti Thunberg. Serija bo sledila aktivistki na njeni mednarodni akciji osveščanja o okoljskih težavah, hkrati pa bo ponudila vpogled v to, kako je biti globalna ikona v obdobju odraščanja, poroča britanski The Guardian.