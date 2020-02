Pahor na poslovilnem obisku sprejel Grabar-Kitarovićevo

Ljubljana, 12. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem in neformalnem obisku v Ljubljani gostil hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. To je njen zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu mandata. Po Pahorjevem mnenju odločitev, da za zadnji obisk izbere Slovenijo, ni naključna, saj gre za dve sosednji in prijateljski državi.