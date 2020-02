Slovenska podjetja se pripravljajo na spremenjene pogoje poslovanja po brexitu

Ljubljana, 12. februarja - Po izstopu Združenega kraljestva iz EU se številna slovenska podjetja sprašujejo, kaj to pomeni za odnose s tamkajšnjimi poslovnimi partnerji. Do konca leta ne bo sprememb, so slišala na dogodku britanskega veleposlaništva in Britansko-slovenske gospodarske zbornice v Ljubljani. A tudi potem si Britanci želijo ohraniti tesne poslovne vezi.