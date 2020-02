Izbira študijskih in srednješolskih programov je pestra (tema)

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 13. februarja - Učenci in dijaki zaključnih razredov in letnikov že močno razmišljajo o nadaljevanju šolanja. Prihajajoči informativni dnevi so dobra priložnost za razjasnitev kakšne dileme, a izbire je precej. Fakultete, višje in srednje šole namreč ponujajo pester nabor študijskih in srednješolskih programov, v prihodnjem letu se obetajo tudi novi programi.

V prihodnjem študijskem letu je za bodoče študente na voljo 18.636 vpisnih mest, največ na ljubljanski univerzi, za študente višjih šol pa 11.719. Za novo generacijo dijakov so srednje šole razpisale 23.782 vpisnih mest.

Na univerzah in višjih strokovnih šolah že poteka prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v prihodnjem študijskem letu, ki traja do 18. marca. V skladu s trendom je vpisnih mest rednega študija v primerjavi z lanskoletnim razpisom 33 manj. Za 49 pa se povečuje število mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Zanje so univerze razpisale 2271 mest.

Ljubljanska univerza, na kateri študira okoli 37.000 študentov, je za brucke in bruce ponudila 9111 mest. Razpisanih je 162 študijskih programov na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah. V študijskem letu 2020/2021 ne bodo ukinili nobenega programa ali uvedli novega. Med bodočimi študenti je sicer največ interesa za umetnostne študijske programe in programe s področja zdravstva, kot so babištvo, fizioterapija, medicina, laboratorijska biomedicina, dentalna medicina in farmacija.

Mariborska univerza, ki je s svojimi 19 članicami in s približno 13.500 študenti druga največja univerza, je za prihodnje študijsko leto razpisala 4506 mest, kar je podobno kot lani, na voljo pa je 79 študijskih programov. Za 20 mest so povečali število mest le na medicinski fakulteti ter fakulteti za logistiko, ki ima po novem dislocirano enoto v Ljubljani. Med priljubljenimi programi so medicina, zdravstvene in varnostne vede, računalništvo in informatika, psihologija in medijske komunikacije.

Na primorski univerzi, na kateri študira več kot 5100 študentov, je za prihodnje študijsko leto na voljo na šestih fakultetah 1578 vpisnih mest. Novost je nov študijski program socialna pedagogika, ki ga razpisuje pedagoška fakulteta, sicer pa univerza ponuja 29 dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov.

Novogoriška univerza s petimi fakultetami in akademijo je razpisala 205 mest, Nova univerza 127, novomeška univerza pa 232 mest. V samostojnih visokošolskih zavodih pa je na voljo skupaj 476 vpisnih mest za izredni študij.

V višjem šolstvu večina študentov s končano poklicno maturo

V 28 krajih po vsej Sloveniji delujejo tako javne kot zasebne višje strokovne šole z različnimi študijskimi programi, kreditno ovrednotenimi po enotnem kreditnem sistemu. Kot prednosti predstavniki višješolskega izobraževanja, ki traja dve leti, izpostavljajo praktično naravnanost vsebin in tesno povezovanje z gospodarstvom.

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje za naslednje študijsko leto je razpisalo 46 višjih strokovnih šol - 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Skupaj so razpisale 32 študijskih programov.

Za študente višjih šol je na voljo 11.664 mest, kar je nekoliko manj kot lani. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo na voljo 4135, za izredne pa 3465 mest. Ponudbo mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4064 mest.

V višje šole se okoli 70 odstotkov študentov vpisuje s končano poklicno maturo, delež tistih, ki se vpisujejo s splošno maturo, je torej bistveno nižji, so za STA pojasnili na višješolski prijavni službi.

Splošna matura sicer omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Letos več učencev končuje osnovno šolo, v srednjih šolah več vpisnih mest

Osnovno šolo letos zaključuje 18.053 učencev, kar je 369 več kot lani, kandidirajo pa lahko na skupno 23.782 vpisnih mest na srednjih šolah, kar je 26 več kot lani. V programih splošnih gimnazij je na voljo 5716 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij (tehniška, umetniška gimnazija in ekonomska gimnazija) je razpisanih 1390 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7106 mest.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 656 mest, srednjega poklicnega izobraževanja 6672 in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9348 mest.

Šole so razpisale še mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja (2924), poklicne tečaje (272) in maturitetni tečaj (468 v javnih in v 36 zasebnih šolah), po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, a želijo svoje izobraževanje še nadgraditi, ali pa opraviti splošno maturo.

Nekatere srednje šole v prihodnje ponujajo nove programe. Tako bo Biotehniški izobraževalni center Naklo začel izvajati program mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Ekonomska in trgovska šola Brežice programa bolničar - negovalec in zdravstvena nega, Gimnazija Ptuj pa programa umetniška gimnazija - likovna smer in umetniška gimnazija - smer gledališče in film.

Nekateri programi v vajeniških oblikah

Tudi v šolskem letu 2020/2021 se bodo dijaki lahko izobraževali v vajeniški obliki v programih mizar, kamnosek, oblikovalec kovin - orodjar, gastronomske in hotelske storitve, steklar, papirničar, slikopleskar - črkoslikar, strojni mehanik, zidar, elektrikar, mehatronik operater in klepar.

Za spodbujanje izobraževanja deficitarnih poklicev, ki jih primanjkuje na trgu dela, država namenja štipendije. Za pridobitev te štipendije za prihodnje šolsko leto je že izšel razpis. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 25. septembra. Podeljenih bo do 1000 štipendij po 102,40 evra mesečno.

Skrajni rok za prijavo za vpis v srednje šole je 2. april. Najpozneje do 8. aprila bodo učenci izvedeli stanje prijav po programih oziroma šolah. Do 23. aprila lahko prijavo še prenesejo na drugo šolo ali v drug program, do 27. maja pa bodo obveščeni o morebitni omejitvi vpisa.

Za preizkus nadarjenosti ali spretnosti, ki je potreben za vpis v nekatere programe, se morajo učenci prijaviti najpozneje do 4. marca, preizkusi pa bodo med 11. in 21. marcem.

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto za novince predvidenih skupaj 2159 mest, skrajni rok prijave je 2. april.