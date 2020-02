Jeseničani na derbi po enajsto zmago

Jesenice, 12. februarja - Hokejisti bodo na domači sceni po reprezentančnem premoru, ko so Slovenci uspešno preskočili predzadnjo oviro na poti do olimpijskega Pekinga 2022, ta teden spet na delu v alpski ligi. Že uvod drugega dela bo po okusu navijačev, saj bo v četrtek na sporedu tradicionalni derbi med ekipama iz Ljubljane in z Jesenic.