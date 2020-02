Na Celjskem storitve dolgotrajne oskrbe zagotovljene 173 uporabnikom

Celje, 12. februarja - V okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe starejših, ki v občinah Celje, Štore, Vojnik in Dobrna poteka od januarja lani, so bile storitve oskrbe zagotovljene 173 uporabnikom. Do konca januarja letos pa je bilo oddanih 823 vlog, izdelanih je 803 prvih in 114 drugih ocen upravičenosti, je povedala koordinatorka projekta Vladka Vovk.