Novi Pojmovnik mladim pojasnjuje migracije

Ljubljana, 12. februarja - Migracije ali selitve so danes postale globalna tema, polna nerazumevanja, lažnih novic in mitov, zato pri založbi Aristej v novem Pojmovniku mladim pojasnjujejo migracije. Avtorica knjige Kristina Toplak je danes ob predstavitvi v Ljubljani dejala, da želijo razbliniti strahove, ki so morda nastali ob migracijah.