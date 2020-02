Več kot tri milijone evrov za športne dvorane in bazene

Ljubljana, 12. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svojih spletnih straneh objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020. Okvirna težava razpisa znaša več kot tri milijone evrov.