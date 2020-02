Parlamentarni odbor prikimal resoluciji o programu varstva okolja

Ljubljana, 12. februarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je brez glasu proti sprejel predlog resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030. Poslanci so bili kritični do dejstva, da v resoluciji ni konkretnih ukrepov, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver pa je pojasnjeval, da gre za strateški dokument.