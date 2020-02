Na Ptuju o ustvarjanju sinergij pri soočanju z izzivi prihodnosti

Ptuj, 12. februarja - Inovacijski grozd Teces ter Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) sta danes na Ptuju zbrala predstavnike podjetij, izobraževalnih ustanov in države ter druge deležnike na razpravi o tehnoloških in družbenih trendih ter povezanih novih poslovnih modelih, s katerimi se soočajo njihovi člani.