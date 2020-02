Azijske borze višje

Tokio, 12. februarja - Azijske borze so danes beležile rast indeksov. V Azijo se je preselilo dobro vzdušje z newyorških borz, delnice Softbanka pa so se podražile za skoraj 12 odstotkov, potem ko so ameriške oblasti dovolile, da se njihova družba Sprint združi s T-Mobile. Vlagatelji menijo, da bo japonsko podjetje s tem izboljšalo poslovanje v ZDA.