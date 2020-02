V ligi NHL preložili tekmo zaradi zdravstvenih težav hokejista

New York, 12. februarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL zaradi zdravstvenih težav Jayja Bouwmeesterja niso do konca odigrali tekme med Anaheimom in St. Louisom. Pri izidu 1:1 v prvi tretjini so tekmo prekinili, ko se je Bouwmeester zgrudil zaradi težav s srcem. Igralcu so pomagali z defibrilatorjem in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico.