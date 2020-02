Dobovec Pivovarna Kozel zanesljivo čez Bronx

Ljubljana, 12. februarja - Dobovec Pivovarna Kozel je na zadnji odigrani tekmi 15. kroga 1. slovenske futsal lige upravičila vlogo favorita in v torek zvečer v domači dvorani s 7:1 porazila KMN Bronx Škofije. Varovanci trenerja Kujtima Morine so odločno začeli tekmo in do 14. minute vodili 5:0. S tremi zadetki se je izkazal Kristjan Čujec.