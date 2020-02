Po Trumpovem vpletanju v pregon Rogerja Stona odstopili štirje zvezni tožilci

Washington, 12. februarja - Štirje zvezni tožilci so v torek odstopili od sodelovanju v pregonu newyorškega političnega operativca Rogerja Stona, potem ko je pravosodno ministrstvo sporočilo, da bo znižalo zahtevano kazen. Tik pred tem je ameriški predsednik Donald Trump prvotno predlagano kazen med sedmimi in devetimi leti zapora označil za "zelo grozno in nepošteno".