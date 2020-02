Na Severnem Irskem prva poroka istospolnega para

Belfast, 11. februarja - Na Severnem Irskem je bila danes prva poroka istospolnega para. Borci za pravice istospolnih oseb so današnji dan že označili za zgodovinski trenutek. Poroko 26-letne Robyn Peoples in 27-letne Sharni Edwards je omogočila sprememba zakonodaje, ki so jo kljub velikemu nasprotovanju lokalnih politikov in verskih voditeljev sprejeli lani.