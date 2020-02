Libanonski parlament izglasoval zaupnico novi vladi

Bejrut, 11. februarja - Libanonski parlament je danes izglasoval zaupnico novi vladi pod vodstvom Hasana Diaba. To sedaj čaka naloga, da državo reši iz najhujše gospodarske krize po koncu državljanske vojne leta 1990. Protestniki so sicer danes poskušali ovirati delo parlamenta. Prišlo je do izgredov s policijo, v katerih je bilo poškodovanih 373 oseb.