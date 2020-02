Grabar-Kitarovićeva danes na poslovilnem obisku v Sloveniji

Zagreb, 12. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo danes na delovnem in neformalnem obisku v Ljubljani gostil hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. To bo njen zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu mandata. Kot so sporočili iz urada predsednika republike, naj bi bilo srečanje predsednikov pika na i njunemu intenzivnemu dialogu.