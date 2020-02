Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 2.)

Ljubljana, 11. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je predsednik DZ Dejan Židan obiskal Severno Makedonijo in se udeležil slovesne ratifikacije pristopnega protokola Severne Makedonije za članstvo v Natu. Pisale so tudi, da so pogajanja o novi vladni koaliciji pod vodstvom SDS preložena.