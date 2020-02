Cedevita Olimpija in Krka do prvih četrtfinalnih zmag

Ljubljana, 11. februarja - Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke so slavili na današnjih prvih četrtfinalnih tekmah pokala Spar. Ljubljanska zasedba je bila v gosteh boljša od ekipe GGD Šenčur z 85:77, novomeška pa je na domačem parketu ukanila Hopse s Polzele z 95:83. Povratni tekmi bosta v četrtek. Zaključni turnir najboljše četverice bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.