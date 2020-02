Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 15. februarja - Pri založbi Učila International je izšla knjiga Coco Chanel in vonj ljubezni Michelle Marly, pri Cankarjevi založbi pa sonet ceste Slepa karta Marka Pogačarja. Pri založbi Miš so izdali mladinski roman Dobrota ni sirota Morris Gleitzman, pri založbi Zala pa slikanico Vesoljska pustolovščina Petrusa Dahlina in Marcusa Gunnarja Petterssona.