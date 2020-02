Abas v ZN uradno zavrnil ameriški načrt za mir na Bližnjem vzhodu

New York, 11. februarja - Palestinski predsednik Mahmud Abas je danes v Varnostnem svetu ZN uradno zavrnil ameriški načrt za mir na Bližnjem vzhodu, ki ga je pripravil zet in svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner. Abas je dejal, da načrt iz Palestine dela švicarski sir, in pozval tudi svet, naj ga zavrne.