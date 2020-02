Nesreča na primorski avtocesti pri Vrhniki povzročila večkilometrske zastoje

Vrhnika, 11. februarja - Nekaj po 15. uri se je na primorski avtocesti na pasu za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika tovornih vozil. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so pojasnili na policiji. Posledice prometne nesreče so sicer že odstranili, je pa zaradi prometne konice nastal večkilometrski zastoj.