Okoljski in gradbeni inšpektorji letos napovedujejo vsaj 13.500 nadzorov

Ljubljana, 12. februarja - Inšpekcija za okolje in naravo ter gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru državnega inšpektorata za okolje in prostor, bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. Več kot 2000 nadzorov bodo opravili v 20 usmerjenih akcijah, so napovedali na inšpektoratu.