Sudan za izročitev Baširja ICC

Kartum, 11. februarja - Sudan je danes sprejel odločitev, da bo odstavljenega dolgoletnega voditelja Omarja al Baširja in njegove tri nekdanje sodelavce izročil Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) v Haagu. ICC je Baširja in njegove nekdanje sodelavce obtožil genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov v Darfurju na zahodu države.