Peterica policistov, osumljenih korupcije mora v pripor

Ptuj, 11. februarja - Preiskovalni sodnik ptujskega sodišča je danes zaključil dvodnevno zaslišanje peterice pridržanih policistov na mejnih prehodih Gruškovje in Zavrč, ki so osumljeni, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem na nezakonit način omogočali bivanje v schengenskem območju. Zoper vse je odredil pripor.