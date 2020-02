Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 11. februarja - Newyorške borze po rekordnih vrednostih, ki so jih dosegle v ponedeljek, danes še nadaljujejo pot navzgor. Najvišje doslej sta ponedeljkovo trgovanje zaključila indeksa S&P 500 in Nasdaq, vlagateljev pa očitno ne skrbi več širjenje novega koronavirusa, ki je terjal že več kot 1000 življenj.