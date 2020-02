SBI TOP na Ljubljanski borzi sklenil z rastjo

Ljubljana, 11. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil pri 978,51 točke, kar je 0,21 odstotka višje kot v ponedeljek. Največjo rast so v prvi kotaciji zabeležile Intereuropine delnice, najbolj prometne pa so bile danes delnice NLB. Skupaj so vlagatelji ustvarili za okoli 950.000 evrov prometa.