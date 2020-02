Mariborski policisti prijeli mladoletne vlomilce

Maribor, 11. februarja - Mariborski policisti so pred tednom dni prijeli in pridržali 16- in 17-letnega osumljenca z območja Maribora, ki ju utemeljeno sumijo serije vlomov v avtomate in prosto stoječe blagajne v zadnjih dveh mesecih lanskega leta na območju Maribora. Pomagal jima je še en mladoletni osumljenec. Ovadili jih bodo zaradi suma storitve 13 kaznih dejanj.