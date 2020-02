Vita Mavrič z novim albumom Nokturno žlahtnih duš nocoj v CD

Ljubljana, 13. februarja - Ena najvidnejših šansonjerk Vita Mavrič bo nocoj v Klubu Cankarjevega doma (CD) predstavila nov album Nokturno žlahtnih duš. V novih aranžmajih in slovenskem jeziku bo občinstvo lahko slišalo pesmi, ki jih je prepeval legendarni Arsen Dedić, pa tudi skladbe drugih glasbenikov, kot so Gino Paoli, Kemal Monteno, Georges Brassens in Trent Reznor.