Na zunanjem ministrstvu prejeli sumljivo pošiljko

Ljubljana, 11. februarja - Na ministrstvu za zunanje zadeve so danes prejeli sumljivo pošiljko, so za STA potrdili na ministrstvu. Policisti in druge interventne službe so izvedle ukrepe, ki so predvideni za takšne primere. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, po prvih rezultatih analize ne gre za snov, ki bi bila nevarna za življenje ali zdravje ljudi.