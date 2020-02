V Botaničnem vrtu v Ljubljani napovedujejo pomlad s festivalom zvončkov

Ljubljana, 22. februarja - V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani napovedujejo pomlad, saj se je v petek tam začel že peti festival zvončkov, ki so med prvimi znanilci pomladi. Na prodajni razstavi jih bo mogoče kupiti vse do nedelje, poseben program pa so v vrtu, ki letos praznuje 210 let neprekinjenega delovanja, pripravili tudi za otroke.