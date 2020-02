Sirska vojska na severozahodu Sirije zavzela pomembno avtocesto; pogovori med Rusijo in Turčijo prekinjeni

Damask/Ankara, 11. februarja - Sirska vojska je danes prvič po letu 2012 prevzela nadzor nad avtocesto na severozahodu Sirije, ki povezuje Alep in prestolnico Damask. V Ankari pa so prekinili pogovore med Rusijo in Turčijo o zaustavitvi spopadov, v katerih je v tednu dni umrlo 13 turških vojakov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Siriji že zagrozil s povračilnimi ukrepi.