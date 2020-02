Zaradi umora severnoirske novinarke aretirali štiri ljudi

Londonderry, 11. februarja - V okviru preiskave lanskega umora severnoirske novinarke Lyre McKee v Londonerryju so danes v tem drugem največjem severnoirskem mestu aretirali štiri moške, je sporočila severnoirska policija. Moške, stare 20, 27, 29 in 52 let, so prijeli v okviru protiteroristične zakonodaje.