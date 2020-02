V nesreči med Kamnikom in Mengšem umrl 64-letnik

Mengeš/Kamnik, 11. februarja - Na cesti med Kamnikom in Mengšem se je okoli 9. ure zgodila smrtna prometna nesreča. Po do sedaj zbranih obvestilih je 64-letni voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Mengša, zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v tovorno vozilo. Voznik osebnega vozila se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.