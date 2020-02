Kolonije pingvinov na Antarktiki se zaradi podnebnih sprememb drastično zmanjšujejo

Ljubljana, 11. februarja - Znanstveniki na Greenpeaceovi odpravi na Antarktiki so pri številnih kolonijah pingvinov opazili drastično zmanjševanje. Nekatere kolonije naj bi se zmanjšale za kar 77 odstotkov, odkar so bile pred skoraj 50 leti zadnjič preučevane, za kar so po navedbah znanstvenikov odgovorne predvsem podnebne spremembe, so sporočili iz slovenskega Greenpeacea.