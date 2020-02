V Zagrebu razstava projekta MADE IN - pripovedi obrti in oblikovanja

Zagreb, 12. februarja - V zagrebškem Muzeju za umetnost in obrt bodo 17. februarja odprli potujočo razstavo MADE IN - pripovedi obrti in oblikovanja. Razstava je rezultat dvoletnega istoimenskega mednarodnega projekta, ki združuje šest partnerskih organizacij, iz Slovenije Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).