Janet Jackson se podaja na ameriško turnejo

New York, 13. februarja - Ameriška pevka Janet Jackson je napovedala izid novega albuma z naslovom Black Diamond, ki ga bo poleti predstavila na turneji po ZDA. Pevka, ki so jo lani sprejeli v dvorano slavnih rock'n'rolla, bo v sklopu turneje predstavila nove skladbe in hkrati obeležila lanski 30. jubilej izida albuma Rhythm Nation 1814 iz leta 1989.