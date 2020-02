Bratislava, 11. februarja - V starosti 78 let je v ponedeljek umrl eden najbolj prevajanih slovaških avtorjev Pavel Vilikovsky, poroča ruska tiskovna agencija TASR. Bil je v skupini tistih slovaških avtorjev, ki so v 60. letih prejšnjega stoletja bistveno spremenili pokrajino slovaške literature. Leta 1997 je pisatelj, prevajalec in publicist dobil nagrado vilenica.