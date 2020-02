Na Ustvarjalni izmenjavi v MAO tudi o trendih v arhitekturnem poklicu

Ljubljana, 12. februarja - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes pod okriljem evropske platforme Future Architecture začenja dvodnevna Ustvarjalna izmenjava. Letno srečanje za evropsko arhitekturo je tudi priložnost za predstavitev idej in trendov v prihodnjem razvoju arhitekturnega poklica, so zapisali v MAO.