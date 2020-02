Evropske borze navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 11. februarja - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel z rastjo osrednjih indeksov. Ti so sledili zgledu iz ZDA in Azije. Medtem ko so v ponedeljek tečaji delnic padali zaradi skrbi, povezanih z novim koronavirusom, jih danes očitno ni ganil podatek, da je število smrtnih žrtev zaradi tega virusa preseglo 1000.