NIJZ: Na sneg z otroki varno in premišljeno

Ljubljana, 14. februarja - V času zimskih počitnic, smučanja in sankanja, velja še posebna pazljivost pri varnosti otrok, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pri zimskih radostih lahko hitro pride do zlomov, poškodbe glave, vratu in trebuha, najpogostejši vzrok za to pa so padci in trki. Zato je pomembno preventivno upoštevanje varnostnih nasvetov.