Drava po poročanju Ekipe SN in Večera ne sodeluje več z Nigerijci

Ptuj, 11. februarja - Na zelo vroči ponedeljkovi skupščini ptujskega nogometnega drugoligaša Drave so člani društva izglasovali razveljavitev pogodb med NŠ Drava in podjetjem NK Drava Dakinda, novi predsednik kluba pa je postal nekdanji slovenski reprezentant Nastja Čeh, poročata Ekipa SN in Večer.