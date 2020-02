Pri kopanju vodovoda v Slovenski Bistrici poškodoval plinovod

Slovenska Bistrica, 11. februarja - Na Finžgarjevi ulici v Slovenski Bistrici je v ponedeljek dopoldne prišlo do uhajanja plina, ki sta ga pri ročnem kopanju jarka za vodovod povzročila delavca. Eden od njiju je z lopato poškodoval cev plinovoda, ki je bila zakopana okoli 80 centimetrov globoko. Pristojni so poškodbo kmalu sanirali in preprečili nadaljnje uhajanje.