Restavrirane tapiserije umetnikov nekdanje skupne države ponovno v CD

Ljubljana, 11. februarja - V veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma (CD) so po polletnem restavriranju in čiščenju od ponedeljka ponovno izobešene velike tapiserije umetnikov nekdanje skupne države, ki so bile med letoma 1979 in 1980 zasnovane in izdelane posebej za CD. Skupaj z arhitekturo Edvarda Ravnikarja so del kulturne dediščine CD.