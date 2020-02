Newyorške borze prvi dan trgovanja v tednu končale z rekordi

New York, 10. februarja - Newyorška indeksa S&P 500 in Nasdaq sta prvi dan trgovanja v novem tednu končala na rekordno visokih ravneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trg sicer še vedno pozorno spremlja dogajanje okoli kitajskega koronavirusa, zaradi katerega so današnji dan newyorške borze začele v rdečem.