Delo o vladi ali predčasnih volitvah (11. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Janez Markeš v komentarju V dveh etapah, med dvema blokoma piše, da je jasno, da so Ksenija Klampfer, Miro Cerar in Marjan Šarec na hrbet Zdravka Počivalška dali veliko utež, s tem ko so se izrekli proti koalicijskemu sodelovanju s SDS, vse skupaj pa tudi ne pomeni, da Janez Janša ne bo mogel sestaviti nove vlade brez predčasnih volitev.